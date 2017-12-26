Забивака встретит Новый год в Самаре

Талисман чемпионата мира-2018 волк Забивака проведет новогоднюю ночь в Самаре, сообщает welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу правительства области. Он примет участие в праздничных мероприятиях, которые пройдут на площади Куйбышева.

Также в праздничной новогодней программе примут участие послы Самары на ЧМ-2018 - баянист Сергей Войтенко и бывший нападающий "Крыльев Советов" Евгений Савин.

Самара примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру Россия - Уругвай, а также встречу 1/8 финала и четвертьфинал.