Забивака прибудет в Волгоград на матч сборных Англии и Туниса

Официальный талисман чемпионата мира встретится с волгоградцами и гостями города на Фестивале болельщиков.



Волк Забивака примет участие в развлекательной программе на Центральной набережной Волгограда. Встреча с ним запланирована на 19.45 по московскому времени.



В 21.00 на "Волгоград Арене" начнется матч чемпионата мира между сборными Англии и Туниса. Для Волгограда встреча станет первой в рамках мирового первенства в России.

Тунис – Англия: чемпионат мира по футболу, 18 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)

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