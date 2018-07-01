"За себя и за Темку!" Призыв сборной России в дополнительное время

Твиттер сборной России в дополнительное время матча 1/8 финала чемпионата мира против Испании призвал игроков команды выкладываться не только за себя, но и за замененного нападающего Артема Дзюбу. Именно удар 29-летнего форварда позволил хозяевам мирового первенства сравнять счет.
Фраза "За себя и за Темку!" - отсылка к высказыванию главного героя фильма "Движение вверх" Владимира Гаранжина, которого сыграл Владимир Машков, - "За себя и за Сашку!". В последнее время эта цитата стала популярной среди интернет-пользователей.
#засебяизаТёмку pic.twitter.com/RpcMblxm78– Сборная России (@TeamRussia) 1 июля 2018 г.
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