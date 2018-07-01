19:15 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"За себя и за Темку!" Призыв сборной России в дополнительное время


Твиттер сборной России в дополнительное время матча 1/8 финала чемпионата мира против Испании призвал игроков команды выкладываться не только за себя, но и за замененного нападающего Артема Дзюбу. Именно удар 29-летнего форварда позволил хозяевам мирового первенства сравнять счет.

Фраза "За себя и за Темку!" - отсылка к высказыванию главного героя фильма "Движение вверх" Владимира Гаранжина, которого сыграл Владимир Машков, - "За себя и за Сашку!". В последнее время эта цитата стала популярной среди интернет-пользователей.

Испания - Россия

Как попасть на чемпионат мира по футболу //
Все о чемпионате мира-2018 по футболу //
Все о сборной России на ЧМ-2018 по футболу – здесь //
Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ

К комментариям
1
Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
Материалы других СМИ