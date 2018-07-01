За Россию болел даже герой "Деревни дураков"! Фотодоказательство

Портал Welcome 2018 опубликовал подборку фото экстравагантных болельщиков, переживавших за сборную России в 1/8 финала чемпионата мира-2018. Одним из наиболее ярких поклонников команды стал фанат, нарядившийся Мужиком из комедийного скетчкома "Деревня дураков".
Сборная России победила Испанию (1:1, пенальти - 4:3) и в четвертьфинале сыграет с победителем встречи Хорватия - Дания.
Игорь Акинфеев: Я не чувствую себя лучшим игроком матча. Мое мнение, лучшие сегодня - вся команда и, конечно, наши болельщики 👏 #ЧМ2018 #RUS pic.twitter.com/4GsNqdKbC5– Welcome2018·com (@welcome_2018) 1 июля 2018 г.