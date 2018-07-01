22:52 1 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

За Россию болел даже герой "Деревни дураков"! Фотодоказательство


Портал Welcome 2018 опубликовал подборку фото экстравагантных болельщиков, переживавших за сборную России в 1/8 финала чемпионата мира-2018. Одним из наиболее ярких поклонников команды стал фанат, нарядившийся Мужиком из комедийного скетчкома "Деревня дураков".

Сборная России победила Испанию (1:1, пенальти - 4:3) и в четвертьфинале сыграет с победителем встречи Хорватия - Дания.

Испания - Россия

 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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