За Россию болел даже герой "Деревни дураков"! Фотодоказательство

Портал Welcome 2018 опубликовал подборку фото экстравагантных болельщиков, переживавших за сборную России в 1/8 финала чемпионата мира-2018. Одним из наиболее ярких поклонников команды стал фанат, нарядившийся Мужиком из комедийного скетчкома "Деревня дураков".

Сборная России победила Испанию (1:1, пенальти - 4:3) и в четвертьфинале сыграет с победителем встречи Хорватия - Дания.