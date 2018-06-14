21:57 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"За победу не извиняются". Песков объяснил реакцию Путина на голы в матче Россия - Саудовская Аравия


Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина объяснил реакцию главы государства на голы сборной России в матче открытия чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии (5:0).

- Это эмоции! За победу в спорте не извиняются, - приводит "Говорит Москва" слова Пескова.

Президент России Владимир Путин смотрел матч чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии (5:0) с трибун стадиона "Лужники" вместе с президентом ФИФА Джанни Инфантино и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

Россия - Саудовская Аравия. Реакция Владимира Путина на голы россиян//
Чемпионат мира по футболу. Все о турнире - здесь //
Сборная России на чемпионате мира по футболу

Россия - Саудовская Аравия

 

Опрос

Кто был лидером сборной России в матче против Саудовской Аравии?
голосовать

Дополнительная информация

https://govoritmoskva.ru/news/163678/

Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Саудовская Аравия
Материалы других СМИ