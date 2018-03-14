За первые сутки продаж в порядке очереди продано более 356 тысяч билетов на ЧМ-2018

За первые сутки периода продаж в порядке живой очереди было продано 356 700 билетов (при условии оплаты) на матчи чемпионата мира-2018, сообщает пресс-служба ФИФА. Этот этап реализации билетов стартовал 13 марта в 12.00 по московскому времени.

Большую часть билетов приобрели российские болельщики (197 036). В десятку стран с самыми активными покупателями также вошли США (14 845), Аргентина (14 564), Колумбия (13 994), Мексика (13 505), Бразилия (9 691), Перу (9 493), Австралия (5 500), Германия (5 476), Китай (5 459) и Индия (4 166).

В ФИФА призвали болельщиков принимать во внимание индикаторы спроса (красный, желтый, зеленый) и проверять таким образом наличие билетов. Также в организации отметили, что единственным официальным сайтом по продаже билетов на игры мирового первенства является FIFA.com/bilet.

Отмечается, что билеты, купленные через другие источники, могут быть автоматически аннулированы, а их владельцам будет запрещен вход на стадион и отказано в компенсации.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.