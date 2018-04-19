За первые сутки последнего этапа продаж реализовано более 164 тысяч билетов на ЧМ-2018

За первые сутки последнего этапа продаж на матчи чемпионата мира-2018 было реализовано 164 136 билетов, сообщает пресс-служба ФИФА. Этот этап стартовал в 12.00 по московскому времени 18 апреля, он завершится в день финала турнира - 15 июля.

Отмечается. что большую часть билетов купили болельщики из России (87 902). В первую десятку стран, чьи граждане купили билеты, также входят Аргентина (7 740), Мексика (6 598), Бразилия (6 198), США (5 780), Германия (5 181), Перу (3 799), Колумбия (3 756), Китай (2 930), Египет (2 370) и Индия (1 905).

В ФИФА отметили, что "в связи с тем, что определенные билеты могут перепродаваться через специальную платформу на сайте FIFA.com/bilet, а также в ФИФА возвращаются невыкупленные квоты для различных клиентских групп ФИФА, билеты, недоступные в определенный момент, позднее могут снова быть доступными для приобретения на FIFA.com/bilet".

Также подчеркивается, что одновременно со стартом последнего этапа продаж во всех городах-организаторах турнира также открылись билетные центры. Изначально в них можно будет только получить билеты, купленные. Начиная с 1 мая билеты, в случае их наличия, билеты будут доступны для приобретения в кассах билетных центров.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.