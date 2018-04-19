За первые сутки последнего этапа продаж реализовано более 164 тысяч билетов на ЧМ-2018

За первые сутки последнего этапа продаж на матчи чемпионата мира-2018 было реализовано 164 136 билетов, сообщает пресс-служба ФИФА. Этот этап стартовал в 12.00 по московскому времени 18 апреля, он завершится в день финала турнира - 15 июля.
Отмечается. что большую часть билетов купили болельщики из России (87 902). В первую десятку стран, чьи граждане купили билеты, также входят Аргентина (7 740), Мексика (6 598), Бразилия (6 198), США (5 780), Германия (5 181), Перу (3 799), Колумбия (3 756), Китай (2 930), Египет (2 370) и Индия (1 905).
В ФИФА отметили, что "в связи с тем, что определенные билеты могут перепродаваться через специальную платформу на сайте FIFA.com/bilet, а также в ФИФА возвращаются невыкупленные квоты для различных клиентских групп ФИФА, билеты, недоступные в определенный момент, позднее могут снова быть доступными для приобретения на FIFA.com/bilet".
Также подчеркивается, что одновременно со стартом последнего этапа продаж во всех городах-организаторах турнира также открылись билетные центры. Изначально в них можно будет только получить билеты, купленные. Начиная с 1 мая билеты, в случае их наличия, билеты будут доступны для приобретения в кассах билетных центров.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
1⃣6⃣4⃣ 1⃣3⃣6⃣ билетов на #ЧМ2018 распределено за первые сутки продаж 🎟️🎟️🎟️– Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 19 апреля 2018 г.
ℹ️ https://t.co/UAdK5QWWaE pic.twitter.com/lNrpMzM0Th
Генри Морган
2КОСТАРИКАНЕЦ* Также подчеркивается, что одновременно со стартом последнего этапа продаж во всех городах-организаторах турнира также открылись билетные центры. Изначально в них можно будет только получить билеты, купленные. Начиная с 1 мая билеты, в случае их наличия, билеты будут доступны для приобретения в кассах билетных центров. ========== Это чо за текста? По-рузгэ можна? ___________________________________________________________________________________________________________ Всё просто. Во всех городах, где пройдут матчи World Cup-2018 FIFA, открыты билетные центры. До 1-го мая в билетных центрах можно будет забрать билеты купленные через инет. После 1-го мая в билетных центрах начинаются прямые продажи: в случае наличия билетов, их можно будет не только приобрести, но и сразу же получить. На Кубке Конфедераций - 2017 FIFA в билетных центрах билеты можно было приобрести и за наличные. Скорей всего, это можно будет сделать и в этот раз.
17:15 19 апреля
*КОСТАРИКАНЕЦ*
Также подчеркивается, что одновременно со стартом последнего этапа продаж во всех городах-организаторах турнира также открылись билетные центры. Изначально в них можно будет только получить билеты, купленные. Начиная с 1 мая билеты, в случае их наличия, билеты будут доступны для приобретения в кассах билетных центров. ========== Это чо за текста? По-рузгэ можна?
15:38 19 апреля