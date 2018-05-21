За кого будут болеть итальянцы на ЧМ? Отвечает посол Италии

Чрезвычайный и полномочный посол Италии в РФ Паскуале Террачано рассказал, что болельщики с Апеннинского полуострова посетят чемпионат мира и будут болеть за Россию.
- Я думаю, что наибольшее количество итальянцев посетит те города, где будут проходить финал и полуфиналы, Москву и Санкт-Петербург, - цитирует ТАСС Террачано. - Если говорить о сборных, за которые итальянцы будут болеть, конечно, мы будем болеть за Россию, все итальянцы очень любят Россию, и возможно за Аргентину, Уругвай, так как в них много футболистов итальянского происхождения.
Напомним, что сборная Италии не смогла пробиться в финальную стадию чемпионата мира, уступив в стыковых матчах шведам (0:1, 0:0).
Дополнительная информация
- Сборная России (футбол)
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Сборная Италии (Футбол)
- Сборная Уругвая (футбол)
- Чемпионат мира 2018