За что назначен пенальти Нигерии в ворота Аргентины?

На 49-й минуте матча чемпионата мира Нигерия – Аргентина удивительное решение принял арбитр Джюнейт Чакыр, назначивший 11-метровый удар в ворота аргентинцев. Турецкий рефери решил, что Хавьер Маскерано нарушил правила в борьбе с Леоном Балогуном. Южноамериканский полузащитник действительно держал руки на туловище соперника. Но упал нигериец сам. Не потому, что на нем сфолили, а потому что он решил таким образом заработать пенальти.

Эпизод с пенальти в матче Нигерия - Аргентина.

Эпизод с пенальти в матче Нигерия - Аргентина.

Эпизод с пенальти в матче Нигерия - Аргентина.

Эпизод с пенальти в матче Нигерия - Аргентина.

Странно, но ошибку судьи не исправил видеоарбитр Даниэле Орсато. Странно и то, что в первой половине чемпионата за настоящие задержки в штрафной площади 11-метровые не назначались. Достаточно вспомнить игры Тунис – Англия и Сербия – Швейцария. (Александр БОБРОВ)

Нигерия – Аргентина: онлайн-трансляция матча