За что 109 человек не пустят на ЧМ-2018. Версия Александра Шпрыгина

Глава ВОБ Александр Шпрыгин, комментируя список из 109 человек, которые не смогут посетить матчи ЧМ-2018, не исключил, что список будет намного больше, как было на Кубке конфедераций.

– Я видел, что телеграм-канал Mash опубликовал эту информацию, – говорит Шпрыгин. – Просмотрел список фамилий и несколько из них мне знакомы. В то же время большинство фамилий мне ни о чем не говорит, в том числе и единственной девушки (Ольги Борисовой. – Прим. "СЭ"). По тому, как составлен список – не единым алфавитным списком от А до Я, – делаю вывод, что этот список собрали по субъектам федерации. То есть это те лица, в отношении которых, скорее всего, действует судебное решение – так называемый административный запрет на посещение любых спортивных мероприятий, соответственно, и чемпионата мира по футболу.

Что касается списка лиц, которые минувшим летом не смогли попасть на матчи Кубка конфедераций, то он гораздо более широкий, чем 109 человек. И до сих пор непонятен принцип, согласно которому людям запрещали посещать игры Кубка конфедераций.

На чемпионат мира пока не начинали выдавать Fan ID, поэтому еще нет прецедентов по их аннулированию. Более того, учитывая, что исполнительный орган власти в сфере безопасности при проведении подобных мероприятий и в Сочи, и на Кубке конфедераций применил одну и ту же тактику, когда паспорта болельщиков аннулировались за несколько часов до открытия, то вряд будет придумано что-то новое на ЧМ. Так что пока рано говорить, кого не пустят на игры чемпионата мира.

Поэтому считаю, что в списке из 109 человек нет никакой сенсации.

– Возможно ли через суд опротестовать отъем Fan ID?

– Есть федеральное законодательство, на основании которого в случае сообщения о том, что болельщик потенциально опасен, его паспорт болельщика могут аннулировать без объяснения причин. И пока прецедентов, что кто-то отменил подобное решение, и суд обязал восстановить Fan ID – не было.

Осужденному за беспорядки на Евро-2016 фанату запретили посещение матчей ЧМ-2018