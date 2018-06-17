14:34 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

За четыре дня фестиваль болельщиков ЧМ-2018 посетили более 1 миллиона человек


За четыре дня, прошедшие с матча открытия чемпионата мира-2018, в котором сборная России разгромила Саудовскую Аравию (5:0), фестиваль посетили  более 1 000 000 человек, сообщает русскоязычный Твиттер турнира. Официальные фан-зоны открыты в 11 российских городах, которые принимают матчи мирового первенства.

ЧМ-2018 стартовал в России 14 июня. Турнир продлится до по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //
Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи

К комментариям
0
Материалы других СМИ