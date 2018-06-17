За четыре дня фестиваль болельщиков ЧМ-2018 посетили более 1 миллиона человек

За четыре дня, прошедшие с матча открытия чемпионата мира-2018, в котором сборная России разгромила Саудовскую Аравию (5:0), фестиваль посетили более 1 000 000 человек, сообщает русскоязычный Твиттер турнира. Официальные фан-зоны открыты в 11 российских городах, которые принимают матчи мирового первенства.

ЧМ-2018 стартовал в России 14 июня. Турнир продлится до по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Со дня старта #ЧМ2018 прошло только 4 дня, а Фестиваль болельщиков FIFA посетило уже более 1 000 000 человек. Просто фантастическое начало! 🎊



То ли еще будет: https://t.co/LOCcZymkki#FIFAFanFest pic.twitter.com/pSsgDlmB1Z – Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 17 июня 2018 г.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

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