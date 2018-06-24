За 1,5 матча ЧМ-2018 сборная Англии забила больше, чем в ЮАР-2010 и Бразилии-2014

Сборная Англии в первом тайме матча второго тура группового турнира чемпионата мира-2018 против Панамы забила пять безответных мячей. Таким образом, за 1,5 игры "три льва" отправили в ворота соперника 7 мячей.

Примечательно, что столько же мячей англичане забили на ЧМ-1998 за четыре игры. За пять матчей на чемпионатах мира в 2002 и 2006 годах англичане забили на один гол меньше. В 2010 году на их счету было три гола, а в 2014-м - два.

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