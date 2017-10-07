Южная Африка обыграла Буркина-Фасо в отборе на ЧМ-2018

Сборная Южной Африки дома победила Буркина-Фасо со счетом 3:1 в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. За гостей все 90 минут с капитанской повязкой отыграл полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе.

В другой игре Гана сыграла вничью с Угандой - 2:2 - и осталась на третьей строчке турнирной таблицы в группе E.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Африка

3-й раунд

Группа D

ЮАР - Буркина-Фасо - 3:1 (3:0)

Группа E

Уганда - Гана - 0:0