Южная Африка обыграла Буркина-Фасо в отборе на ЧМ-2018

Сборная Южной Африки дома победила Буркина-Фасо со счетом 3:1 в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. За гостей все 90 минут с капитанской повязкой отыграл полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе.
В другой игре Гана сыграла вничью с Угандой - 2:2 - и осталась на третьей строчке турнирной таблицы в группе E.
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Африка
3-й раунд
Группа D
ЮАР - Буркина-Фасо - 3:1 (3:0)
Группа E
Уганда - Гана - 0:0
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/africa/