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18:20 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Южная Африка обыграла Буркина-Фасо в отборе на ЧМ-2018


Сборная Южной Африки дома победила Буркина-Фасо со счетом 3:1 в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. За гостей все 90 минут с капитанской повязкой отыграл полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе.

В другой игре Гана сыграла вничью с Угандой - 2:2 - и осталась на третьей строчке турнирной таблицы в группе E.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Африка

3-й раунд

Группа D

ЮАР - Буркина-Фасо - 3:1 (3:0)

Группа E

Уганда - Гана - 0:0

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/africa/

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