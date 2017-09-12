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14:33 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Южная Африка готова переиграть матч с Сенегалом из-за дисквалификации арбитра


Футбольная ассоциация Южной Африки на своем сайте объявила о том, что согласна переиграть матч с Сенегалом в квалификации чемпионата мира-2018. На прошлой неделе ФИФА приняла решение о проведении переигровки этой встречи из-за подтверждения правомерности пожизненной дисквалификации главного судьи Джозефа Ламптеи. Рефери получил наказание в связи с попыткой манипулировать исходом встречи.

Матч Южная Африка - Сенегал состоялся в ноябре прошлого года. Арбитр матча поставил ошибочный пенальти в ворота гостей, которые проиграли со счетом 1:2.

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