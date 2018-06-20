Юссуф Поульсен: "Мы в сборной Дании точно знаем, что можем сыграть лучше, чем с Перу"

Нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен заявил, что его команда может прибавить во втором матче группы С чемпионата мира против Австралии.

Первый свой матч на турнире датчане выиграли, переиграв Перу со счетом 1:0. Автором единственного гола стал именно Поульсен.

- Мы будем удовлетворены на сто процентов, если наберем три очка, - приводит "Р-Спорт" слова Поульсена. - Мы точно знаем, что можем сыграть лучше, чем в первом матче. На игру с перуанцами мы были очень хорошо настроены, и настрой нам помог. Но когда будем играть с австралийцами, надо быстрее принимать решения, чем в прошлом матче.

Матч Дании и Австралии пройдет 21 июня в Самаре. Также скандинавам предстоит сыграть против Франции – 26 июня в Москве.