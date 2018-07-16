Юссуф Поульсен: "Игрокам придется отрезать себе руки из-за ВАР"

Нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен отметил, что арбитр Нестор Питана не должен был назначать пенальти в финале ЧМ-2018 в моменте, когда мяч попал в руку хорвату Ивану Перишичу. Аргентинец во время матча Франция - Хорватия (4:2) воспользовался системой видеопомощи рефери (ВАР) и принял решение поставит 11-метровый.

"В следующем сезоне всем игрокам придется отрезать себе руки из-за ВАР", - написал Поульсен в Твиттере.