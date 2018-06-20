Юрий Жирков: "Всю обратную дорогу отвечал на поздравления"

Защитник сборной России Юрий Жирков рассказал, что получил очень много поздравлений после матча с Египтом (3:1). Также он отметил, что в команде все довольны, и пообещал, что в следующих встречах национальная сборная также будет играть на победу.

– Вчера, покидая стадион в Петербурге, наверняка видели толпы ликующих россиян. Какие эмоции были у вас в те моменты? Получали ли поздравительные сообщения?

– Сообщений было очень много. Всю обратную дорогу, наверное, и отвечал на них! Приходили даже СМС с незнакомых номеров.

– Настроение на сегодняшней тренировке сильно отличалась от обычного?

– Хорошо, когда процесс возобновляется после победы. В таких случаях у всех хорошее расположение духа, все довольны.

– Можно ли назвать предыдущую ночь одной из лучших в вашей жизни? С чем ее можно сравнить?

– Наверное, с Евро-2008, когда мы вышли из группы. Тоже был очень счастливый момент.

– То есть впереди у вас теперь новая "Голландия"?

– Надеемся!

– Перед началом турнира болельщики и специалисты нещадно критиковали сборную. Сейчас настроение совершенно другое. Нет страха, что при первой же неудаче негативный фон вернется?

– Не думаю об этом. Все мысли о следующей игре. А вообще после поражений любую команду критикуют.

– Нет чувства, что вокруг сборной, да и внутри нее, все вообще кардинально изменилось в лучшую сторону после двух этих побед?

– Как я уже сказал, здорово, когда побеждаешь. Надеюсь, мы продолжим в том же духе. И в следующих встречах тоже обязательно будем играть на победу. (Михаил ГОНЧАРОВ)

В заключительном матче группового турнира Россия сыграет с Уругваем. Матч состоится 25 июня в Самаре и начнется в 17:00 по московскому времени.