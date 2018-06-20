Юрий Жирков: "В плей-офф хотел бы сыграть с Португалией"

Защитник сборной России Юрий Жирков объяснил, почему тренировался индивидуально. По его словам, ему нужно взять небольшую передышку из-за прежнего повреждения, полученного в контрольной игре с Турцией. Также футболист выразил мнение, что в плей-офф команде лучше было бы встретиться с Португалией, передает из Новогорска корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Почему тренировался индивидуально? Небольшая передышка, ничего особенного, – пояснил защитник "Зенита", сдержавший во вторник на фланге Салаха. – У меня было небольшое повреждение в игре с турками, сейчас состояние получше, но после игры снова почувствовал небольшую боль. Поэтому пока провожу восстановительное занятие. Все будет нормально!

– Как вчера смогли сдержать Салаха?

– Как обычно! Все играли, все старались. Игнашевич мне очень помогал в каких-то моментах. Но у Салаха все-таки появилась пара возможностей забить. В тех эпизодах он показал свой высочайший уровень. Хорошо, что в итоге справились.

– Если смотреть в сторону плей-офф: с кем бы хотели сыграть из группы B: Испанией или Португалией?

– Наверное, с португальцами. Мы ведь с ними встречались на Кубке конфедераций. С ними было бы проще побороться. (Михаил ГОНЧАРОВ)