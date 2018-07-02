Юрий Жирков: "Сыграю ли в следующем матче? Не знаю. По ощущениям травмировал ахилл"

Защитник сборной России Юрий Жирков не знает, сможет ли он сыграть в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018 против Хорватии. В игре 1/8 финала против Испании (1:1, пенальти 4:3) он провел на поле первый тайм, в перерыве был заменен на Владимира Граната.

– Мы уже порадовались в раздевалке, теперь сосредоточены только на следующей игре, – цитируют "Известия" Жиркова. – К сожалению, здоровье просто не позволило мне выйти на второй тайм. Уже просто не мог бежать. Сыграю ли я в следующем матче? Не знаю, обследование будет в понедельник. По ощущениям травмировал ахилл.

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