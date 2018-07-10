23:00 10 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Юрий Жирков: "Евро-2008 и ЧМ-2018 запомню на всю жизнь"


 
Юрий ЖИРКОВ.Юрий Жирков: "Завершаю карьеру в сборной"

Защитник Юрий Жирков, объявивший о завершении карьеры в сборной России, отметил, что на всю жизнь запомним чемпионат мира-2018. 34-летний хавбек провел за национальную команду 87 матчей, в которых забил два мяча. 

– Изначально хотел завершить карьеру еще до чемпионата мира после красной карточки на Кубке конфедераций, но жена убедила продолжать выступать за себя, за семью, за детей, - цитирует Жиркова официальный сайт РФС. - Но сейчас и вправду пора сказать "хватит". Горд тем, что играл за сборную России, здорово, что получилось выступить на домашнем чемпионате мира. Были и плохие, и хорошие моменты в карьере, но Евро-2008 и этот мундиаль запомню на всю жизнь. Хочу поблагодарить всех: партнеров по команде, тренеров и болельщиков! 

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https://www.rfs.ru/news/207454

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