Юрий Жирков: "Еще до игры болел ахилл. После первого тайма пришлось попросить замену"

Полузащитник сборной России Юрий Жирков рассказал, почему не вышел на второй тайм матча 1/8 чемпионата мира против Испании (1:1, по пен. 4:3). Жирков был заменен в перерыве матча, вместо него вышел Владимир Гранат.

- Еще до игры болел ахилл. После первого тайма заболел еще сильнее, пришлось попросить замену, - рассказал Жирков. - Пока не знаю, насколько все серьезно. Завтра МРТ, после него станет ясно. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Напомним, россияне впервые пробились в 1/4 финала чемпионата мира, где встретятся с победителем пары Хорватия - Дания (1 июля, Ростов-на-Дону, 21.00 по московскому времени).