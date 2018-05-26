Юрий Жирков: "Думаю, что годика три еще можно играть"

Полузащитник "Зенита" и сборной России Юрий Жирков в интервью "СЭ" отметил, что намерен еще три года играть на высоком уровне. По словам 34-летнего хавбека, защитнику ЦСКА и сборной России Сергею Игнашевичу скоро 39 лет.

– Может, и на возврат братьев Березуцких надеялись?

– Нет. Мы разговаривали с Васей после матча "Зенита" с ЦСКА. И он тогда уже мне сказал: "Точно нет".

– Сколько еще лет надеетесь отыграть на высоком уровне?

– Да вот смотрю на Игнашевича, которому скоро 39, – и думаю, что годика три еще можно. Серега – ориентир. Тем более, чувствую себя лучше, чем, например, четыре года назад. На Кубке конфедераций прошлым летом мне бежалось хорошо, чувствовал легкость – и вспоминал, как в матче с Кореей, единственном на чемпионате мира в Бразилии, который я провел, ноги совсем тяжелые были, еле двигался. Возможно, это результат разной подготовки к этим турнирам.

– Десять лет назад Гус Хиддинк и тренер по физподготовке Раймонд Верхейен устроили вам сумасшедший сбор в Германии, после которого на Евро-2008 вы просто летали.

– Прекрасно его помню. И нынешняя подготовка мне его в чем-то напоминает. Упражнения с такими же станциями, да и многое другое. У меня вообще сейчас обнадеживающие ощущения. Собралась хорошая команда со сплавом молодежи и опытных ребят. И обстановка внутри коллектива комфортная. Думаю, сыграем на ЧМ-2018 достойно. При этом с уважением относимся к каждому из соперников, смотрели вчера Саудовскую Аравию и Египет. Саудиты бегут так, будто на мотоциклах гоняют! (Игорь РАБИНЕР)