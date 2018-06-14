Юрий Семин: "Уверен, чемпионат мира в России будет самым лучшим в истории футбола"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил прекрасную атмосферу на матче открытия чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии (5:0), а также выразил уверенность в том, что турнир в России станет самым лучшим в истории футбола.

- Потрясающая атмосфера в "Лужниках" в матче открытия чемпионата, все четко распланировано, столько людей было, все получили громадное удовольствие, иностранцы увидели, как Россия умеет встречать гостей, - цитирует "Р-Спорт" Семина. - Уверен, чемпионат мира в России будет самым лучшим в истории футбола.

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