Юрий Семин: "У России группа на ЧМ-2018 вряд ли могла быть легче"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил, что группа сборной России на чемпионате мира-2018 является рабочей. По словам специалиста, ключевой для команды Станислава Черчесова станет встреча против Египта.



- Сборные каких стран-участниц ЧМ вам наиболее интересны?

- Конечно, буду пристально наблюдать за теми национальными командами, за которые выступают наши ребята из "Локомотива". Будем всем клубом болеть за Хорватию с Ведраном Чорлукой, за Перу с Джефферсоном Фарфаном. Хочется, чтобы у этих футболистов все сложилось, чтобы наша поддержка принесла им хороший настрой. Ну а основные мои надежды, конечно же, возложены на сборную России. Будем своими флюидами помогать команде, двигаться по турниру.

- Какое у вас мнение о группе, в которую угодили подопечные Станислава Черчесова?



- Группа рабочая. Легче вряд ли могла быть. Играть можно со всеми, но, на мой взгляд, ключевой на этом этапе станет матч с Египтом. Судя по всему именно с ними, мы будем бороться за выход в плей-офф. Но это предварительные прогнозы, на деле все может сложиться иначе. На таких турнирах как ЧМ часто бывают неожиданности, пусть для нас они станут приятными.



На домашнем турнире россияне в группе A сыграют с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

Все о чемпионате мира по футболу - здесь //

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

Россия – Турция: прямая онлайн-трансляция матча – 5 июня 2018 в 19.00