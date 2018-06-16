Юрий Семин: "Тренер чувствовал игру, поэтому заменил Фарфана"

Главный тренер "Локомотива" прокомментировал игру перуанского форварда Джеффресона Фарфана в матче с Данией (0:1).

- Сегодня в Саранске матч был потрясающий, - отметил Семин. - Помог бы Фарфан в концовке? Его тренер находится рядом, и чувствовал ситуацию лучше, чем мы, поэтому заменил его. Вообще мундиаль несравнимое ни с чем событие. В России проходит потрясающий чемпионат мира. Наши болельщики подарят еще один шанс полюбить футбол, равных которому в спорте нет. Каждый раз мы приходим на стадион и чувствуем сумасшедшую отдачу игроков, а болельщики чувствуют и получают непередаваемые эмоции.

33-летний Фарфан стал обладателем Кубка России и чемпионом России в составе железнодорожников. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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