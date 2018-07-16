Юрий Семин: "Переживал за Чорлуку. Жаль, что в "Локомотиве" не будет своего чемпиона мира"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после финала чемпионата мира-2018 отметил, что болел за сборную Хорватии. "Шашечные" показали лучший результат в истории, но в решающем матче уступили Франции (2:4).

- Обе команды прошли тяжелейший путь до финала, - приводят "Известия" слова Семина. - Франция и Хорватия действительно заслужили права сыграть в матче за самый престижный трофей мирового футбола. Команды показали высокий уровень игры. Было видно, что хорватам тяжело после трех подряд матчей с дополнительным временем, но они волевые ребята, и в финале вновь продемонстрировали себя с лучшей стороны.

Безусловно, переживал в этом матче за своего игрока Ведрана Чорлуку. Жаль, что в составе нашего клуба не будет чемпиона мира, но вице-чемпион планеты тоже неплохо.