Юрий Семин о победе России над Испанией: "Громадный успех! У нас футбольная страна!"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин, который сегодня побывал в Лужниках, поделился эмоциями после победы сборной России над Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018 (1:1, пен. - 4:3).

- Ребята - молодцы, очень хорошо выглядели физически, это самое главное, - сказал Семин. - Выиграли матч, теперь нужно готовиться к следующему. Сейчас народ будет гулять, праздновать, наша сборная по футболу - в восьмерке лучших в мире! Громадный успех! У нас футбольная страна! Люди будут долго вспоминать этот день. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Напомним, соперник сборной России по 1/4 финала определится в матче Хорватия - Дания, который начнется сегодня в Нижнем Новгороде в 21.00 по московскому времени. Россияне встретятся с победителем этой пары 7 июля в Сочи (21.00).

Все о чемпионате мира по футболу-2018