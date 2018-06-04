11:10 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Юрий Семин: "Никто не придет и не вырастит для нас на бурьяне Криштиану Роналду"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил, что в России снизили внимание к футболу, не выработали структуру, воспитывающую игроков. 

- Если не секрет, как российские тренеры относятся к посту главного наставника сборной страны? Это заветная мечта или все же "расстрельная должность"?

- Пост очень сложный. Ведь все зависит не только от тебя, но и обстоятельств. Посмотрите, с чем столкнулся Черчесов: огромное количество травм. К тому же, в футболе есть понятие циклов. Бывает, тебе повезет с поколением ребят. Как нам с Садыриным в 1994-м. За сборную тогда играли Андрей Канчельскис, Дмитрий Харин, Игорь Шалимов. Эти ребята выросли в нашей стране, но успешно выступали в Европе. Пожалуй, это было наш лучший состав.

- Что же произошло за эти годы? Почему смена поколений так ударила по российскому футболу?

- Наверное, мы что-то упустили при подготовке. Снизили внимание к самой игре, не выработали структуру, воспитывающую игроков. Здесь нам никто не поможет, никто не придет и не вырастит для нас на бурьяне Криштиану Роналду

Чемпионат мира по футболу. Расписание матчей

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https://russian.rt.com/sport/article/519466-syomin-chm-cbornaia-rossii-miranchuki

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Darkman79

Какой бурьян,давно уже есть нормальные условия,вот денег бы поменьше платить молодежи,чтобы они старались,вот это да,как будто бразильцы растут в хороших условиях,рассказывай тут сказки,блин 71 год человеку,а он ересь такую говорит

11:38

wolf61

Запрет гей-парадов не даст появиться Роналдам!

11:27

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