Юрий Семин: "Никто не придет и не вырастит для нас на бурьяне Криштиану Роналду"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил, что в России снизили внимание к футболу, не выработали структуру, воспитывающую игроков.
- Если не секрет, как российские тренеры относятся к посту главного наставника сборной страны? Это заветная мечта или все же "расстрельная должность"?
- Пост очень сложный. Ведь все зависит не только от тебя, но и обстоятельств. Посмотрите, с чем столкнулся Черчесов: огромное количество травм. К тому же, в футболе есть понятие циклов. Бывает, тебе повезет с поколением ребят. Как нам с Садыриным в 1994-м. За сборную тогда играли Андрей Канчельскис, Дмитрий Харин, Игорь Шалимов. Эти ребята выросли в нашей стране, но успешно выступали в Европе. Пожалуй, это было наш лучший состав.
- Что же произошло за эти годы? Почему смена поколений так ударила по российскому футболу?
- Наверное, мы что-то упустили при подготовке. Снизили внимание к самой игре, не выработали структуру, воспитывающую игроков. Здесь нам никто не поможет, никто не придет и не вырастит для нас на бурьяне Криштиану Роналду.
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Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/article/519466-syomin-chm-cbornaia-rossii-miranchuki
- Юрий Семин
- Локомотив М (футбол)
- Сборная России (футбол)
- Игорь Шалимов
- Станислав Черчесов
- Криштиану Роналду
- Павел Садырин
- Андрей Канчельскис
- Евгений Харин
Darkman79
Какой бурьян,давно уже есть нормальные условия,вот денег бы поменьше платить молодежи,чтобы они старались,вот это да,как будто бразильцы растут в хороших условиях,рассказывай тут сказки,блин 71 год человеку,а он ересь такую говорит
11:38
wolf61
Запрет гей-парадов не даст появиться Роналдам!
11:27