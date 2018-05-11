Юрий Семин: "Не могу повлиять или объяснить отсутствие Денисова в сборной"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал отсутствие Игоря Денисова в расширенном составе сборной России на чемпионат мира-2018. Хавбек из-за конфликта с главным тренером сборной Станиславом Черчесовым последний раз играл за национальную команду еще при Леониде Слуцком в 2016 году.

– Отсутствие Денисова в составе сборной России – выбор и решение главного тренера. Я никак не могу повлиять на это и не могу объяснить, – цитирует RT Семина. – Но лично для меня это игрок, который сыграл важную роль в чемпионстве "Локомотива". Нам он нужен и важен. Он небезразличный футболист, мне с такими работать комфортно.

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