18:48 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Юрий Семин: "Не могу повлиять или объяснить отсутствие Денисова в сборной"

1

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал отсутствие Игоря Денисова в расширенном составе сборной России на чемпионат мира-2018. Хавбек из-за конфликта с главным тренером сборной Станиславом Черчесовым последний раз играл за национальную команду еще при Леониде Слуцком в 2016 году.

– Отсутствие Денисова в составе сборной России – выбор и решение главного тренера. Я никак не могу повлиять на это и не могу объяснить, – цитирует RT Семина. – Но лично для меня это игрок, который сыграл важную роль в чемпионстве "Локомотива". Нам он нужен и важен. Он небезразличный футболист, мне с такими работать комфортно.

Сборная России назвала состав на чемпионат мира-2018 //
Как попасть на матчи чемпионата мира по футболу

Опрос

Комбаров и Глушаков - только в резервном составе сборной на ЧМ. Все верно?
голосовать
1
Материалы сюжета: Сборная России: расширенный состав на ЧМ-2018
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

riki_tt

а вам ЮП и не надо ничего объяснять. Все знают что вы со всеми находите общий язык ради общей цели. Усатый вот гордый очень...Ему покакать на результат, главное это ЭГО

20:07

shpasic

а другим комфортнее работать с друзьями тараканов и другими "удобными" товарищами)

18:55

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!