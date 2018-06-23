Юрий Семин: "Надеюсь, что с Фарфаном все будет в порядке. Он нам нужен"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин пожелал здоровья форварду железнодорожников Джефферсону Фарфану. Нападающий во время тренировки сборной Перу после столкновения с партнером получил травму головы и потерял сознание.

- Читал об этом в прессе, но подробностей не знаю. Надеюсь, что с ним все будет хорошо и ничего страшного не произойдет. Он нам нужен! – сказал Семин.

Издание Depor.com сообщило, что Фарфан покинул поле "Арены Химки" на машине скорой помощи и доставлен в одну из московских клиник. В настоящее время его состояние стабильно.

26 июня сборная Перу сыграет в Сочи с Австралией. (Игорь НОВИКОВ)

Австралия - Перу: чемпионат мира по футболу, 26 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)