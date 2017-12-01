Юрий Семин: "На выход из группы А будут претендовать три равных команды – Россия, Уругвай и Египет"

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин, комментируя итоги жеребьевки группового турнира чемпионата мира 2018 года, назвал группу нашей национальной команды ровной. В квартет А кроме России попали Саудовская Аравия, Египет и Уругвай. Матч открытия, напомним, пройдет в "Лужниках" с саудовцами 14 июня.
– Если говорить о жеребьевке в целом, то все группы получились очень ровными, – отметил Семин. – Если говорить о нашей группе, то у нас три команды, которые будут претендовать на выход в плей-офф, – это Россия, Уругвай и Египет. У египтян есть игроки высочайшего класса, среди которых Салах.
– Для уверенности команды хорошо, что начинаем с саудовцами?
– Команда не звездная, а нам можно хорошо войти в турнир и почувствовать напряжение. Но важно помнить, что чемпионат мира ошибок не прощает.
– То есть в матче с саудовцами мы будем фаворитами?
– На бумаге и до игры, да, мы будем фаворитами. (Андрей СИЗЯКИН)
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- Мохамед Салах
AndruFka
18-49, т.к. жребий определил, что мы с ней третью игру катаем
19:57
higagy
Так-то у саудитов рейтинг повыше нашего, посему на бумаге фавориты они получаются.
19:42
№18-49
А почему Уругвай был поставлен на 4 место в группе, а не на второе?
19:36
maxscorp78
палыч...не надо ляля...уругвай и египет сравнил))
19:34