19:27 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Юрий Семин: "На выход из группы А будут претендовать три равных команды – Россия, Уругвай и Египет"

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Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин, комментируя итоги жеребьевки группового турнира чемпионата мира 2018 года, назвал группу нашей национальной команды ровной. В квартет А кроме России попали Саудовская Аравия, Египет и Уругвай. Матч открытия, напомним, пройдет в "Лужниках" с саудовцами 14 июня.

– Если говорить о жеребьевке в целом, то все группы получились очень ровными, – отметил Семин. – Если говорить о нашей группе, то у нас три команды, которые будут претендовать на выход в плей-офф, – это Россия, Уругвай и Египет. У египтян есть игроки высочайшего класса, среди которых Салах.

– Для уверенности команды хорошо, что начинаем с саудовцами?

– Команда не звездная, а нам можно хорошо войти в турнир и почувствовать напряжение. Но важно помнить, что чемпионат мира ошибок не прощает.

– То есть в матче с саудовцами мы будем фаворитами?

– На бумаге и до игры, да, мы будем фаворитами. (Андрей СИЗЯКИН)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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AndruFka

18-49, т.к. жребий определил, что мы с ней третью игру катаем

19:57

higagy

Так-то у саудитов рейтинг повыше нашего, посему на бумаге фавориты они получаются.

19:42

№18-49

А почему Уругвай был поставлен на 4 место в группе, а не на второе?

19:36

maxscorp78

палыч...не надо ляля...уругвай и египет сравнил))

19:34