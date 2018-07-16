Юрий Семин: "Молодцы те, кто выдержал и не уволил Черчесова"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что сборная России прекрасно выступила на чемпионате мира-2018. При этом он отметил особую роль главного тренера национальной команды Станислава Черчесова в успехе россиян на этом турнире.

- У сборной России было прекрасное выступление, - цитирует Семина "РГ". - Ребята молодцы. Была хорошая подготовка. Стаса Черчесова надо поздравить. Он выдержал сложный период в карьере, особенно перед чемпионатом мира, выдержал критику. Молодцы и те, кто выдержал и не уволил тренера. Все в комплексе и привело к такому результату.

Сборная России на чемпионате мира дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2. 3:4 - пенальти).

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //