15:46 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Юрий Семин: "Чемпионы России должны быть в сборной, Миранчуки заслуженно попали на ЧМ"


 
Сборная России.Сборная России объявила состав на чемпионат мира-2018. Без Ташаева, Рауша и Нойштедтера

 

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил, что игроки железнодорожников должны были попасть в окончательную заявку сборной страны на чемпионат мира. По его словам, полузащитники Алексей и Антон Миранчуки заслужили вызов в национальную команду. 

Сегодня Российский футбольный союз (РФС) объявил окончательную заявку сборной на чемпионат мира 2018 года, в число 23 игроков российской национальной команды вошли братья Миранчуки.

- Все справедливо, правильно, люди из команды-чемпиона должны быть в сборной. Миранчуки провели очень хороший сезон, поэтому заслуженно попали в окончательную заявку, - цитирует ТАСС Семина.

 

 

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