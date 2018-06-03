Юрий Семин: "Чемпионы России должны быть в сборной, Миранчуки заслуженно попали на ЧМ"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил, что игроки железнодорожников должны были попасть в окончательную заявку сборной страны на чемпионат мира. По его словам, полузащитники Алексей и Антон Миранчуки заслужили вызов в национальную команду.

Сегодня Российский футбольный союз (РФС) объявил окончательную заявку сборной на чемпионат мира 2018 года, в число 23 игроков российской национальной команды вошли братья Миранчуки.

- Все справедливо, правильно, люди из команды-чемпиона должны быть в сборной. Миранчуки провели очень хороший сезон, поэтому заслуженно попали в окончательную заявку, - цитирует ТАСС Семина.

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