Юрий Лоза - о клипе Шнурова и Слепакова: "Я не слушаю самодеятельность"

Музыкант Юрий Лоза критически отозвался о клипе лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова и артиста Семена Слепакова.

Музыканты выпустили клип с песней о сборной России по футболу, которая участвует в чемпионате мира-2018. Песня называется "Чемпионы", а смысл ее в том, что национальная команда под руководством Станислава Черчесова сумела изменить отрицательное мнение о себе, удивив Россию. Побед от нашей команды никто не ждал, ведь в товарищеских матчах накануне ЧМ-2018 сборная России не сумела одержать ни одной победы. А в групповом турнире ЧМ-2018 повержены команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1).

- Не слушал, и слушать не собираюсь, - говорит Лоза.

- Почему?

- Потому что самодеятельность. Не люблю, когда в песнях матерятся, мысль можно выразить и без этого. Кроме того, мне не нравится ситуация, когда еще вчера команду поливали грязью, а сегодня уже возвеличивают. Такой у нас народ. (Сергей ЕГОРОВ)

Напомним, сборная России досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира, одержав две победы на групповой стадии. Ей предстоит сыграть против Уругвая (25 июня, Самара).

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Все о сборной России по футболу на ЧМ-2018