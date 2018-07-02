Юрий Лоза недоволен тем, как Россия сыграла с Испанией

Музыкант Юрий Лоза раскритиковал игру сборной России за матч 1/8 финала ЧМ-2018 против сборной Испании (1:1, по пенальти - 4:3). Он считает, что российская команда не заслужила победу.

- Будет еще много отзывов по поводу этого матча. Я уже прочитал в интернете, что такой матч, как этот, будут показывать футбольным фанатам в аду, - цитирует певца "Р-Спорт". - Он получился длительный, муторный, утомительный. Мы не ударили по воротам за весь второй тайм и дополнительное время и выиграли только за счет пенальти. Не должна сборная, которая не ударяет по воротам, выиграть, но это футбол. Команда должна работать как единый организм. Это не те испанцы, которых мы боялись. И даже эти испанцы должны были у нас выиграть, они атаковали наши ворота, но, видимо, земля помогает. Видимо, мы болели и молились больше.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)