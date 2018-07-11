Юрий Лоза: "Мне не нравятся ни Англия, ни Хорватия"

Известный певец Юрий Лоза поделился своими ожиданиями от сегодняшнего полуфинального матча ЧМ-2018 Хорватия - Англия (Лужники, 21.00 по Москве). Победитель этой встречи сыграет в финале с Францией, победившей Бельгию (1:0).

- Считаю, что в Москве увидим упорную борьбу. Как бы ни устали хорваты, они все-таки бойцы, - сказал Лоза. – Нельзя заранее говорить, что кто-то из этой пары имеет преимущество. Как показывает практика, условный фаворит побеждает только в двух матчах из трех, тем и интересен футбол. Вчера многие ждали голевой феерии от французов и бельгийцев, а они сыграли очень осторожно и на двоих забили всего один мяч. На стадии, близкой к финалу, все команды прекрасно понимают, насколько высока цена одной ошибки.

- За кого будете болеть сегодня?

- Ни англичане, ни хорваты не являются нашими друзьями, поэтому критерий оценки только один – сам футбол. Если честно, мне не нравятся обе команды. Болел за Бразилию и Бельгию, поддерживал Уругвай, которому очень не хватало Кавани против Франции. Эти сборные мне близки по духу, по манере игры. Англия и Хорватия примерно одинаковы, демонстрируют высокие скорости, атлетизм, точность передач. Не вижу смысла выделять кого-то из них. Момент фанатичного боления для России уже прошел, сейчас просто смотрим игру, которую привезли к нам в страну и наслаждаемся ею. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское)

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