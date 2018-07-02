Юрий Лоза: "Испания – Россия? Ужас какой-то, а не игра!"

Известный артист Юрий Лоза выразил недовольство игрой сборной России на ЧМ-2018, несмотря на то, что она вышла в 1/4 финала турнира. В 1/8 финала россияне победили Испанию (1:1, пенальти – 4:3), а 7 июля сыграют в четвертьфинале в Сочи с Хорватией.

– Есть ли у нас шансы против балканцев?

– Думаю, что Хорватия понастырнее Испании и нам забьет, даже если россияне сгрудятся у штрафной – тем более, там есть кому пробить с дальней дистанции. Что-нибудь да залетит. Нашим забивать нечего, они атаковать не собираются. Если ты надеешься на контратаки, нужен хотя бы один человек в центре поля. Когда все футболисты твоей команды стоят у штрафной – значит, что ты не надеешься на контратаки. Опять встанем всей командой в штрафной площади, будем пинать в аут и будем ждать, что в наши ворота ничего не залетит. (Смеется.) Ужас какой-то, а не игра.

– То есть, российская сказка закончится?

– Какая сказка?

– По результату разве не сказка?

– Скажите мне пожалуйста, кто-нибудь когда-нибудь будет пересматривать матч с Испанией? Я же уже говорил, что такие встречи с утра до вечера станут показывать любителям футбола в Аду. Это не футбол – тоска, изжога, все что угодно, но не футбол. Наша команда ни разу не подошла к чужой штрафной с начала второго тайма, не то, что не нанесла ударов, а даже не приблизилась к чужим воротам. Это как надо играть, чтобы не строить, чтобы даже не пытаться контратаковать? Ломать – не строить, мы не создаем ничего, футбол – игра, а мы в футбол не играли, мы вырыли окопы и сидели там весь матч.

– С хорватами сыграем так же – или увидим что-то другое?

– Ну что мы, не можем играть нормально, что ли? Опять мне скажут сейчас, что с хорватами мы не можем биться на равных. Все говорили и говорят сейчас также про испанцев. Ну, если не можем играть, тогда какой смысл выходить на поле? Что за оправдания? Как так, мы не можем с ними играть? Тьфу, бред какой-то. Так же будет и с хорватами, мне скажут: "Ну мы же не можем с ними играть в открытую, мы же проиграем". А кому нужна победа, которой добиваются таким образом? Я – болельщик, я люблю футбол, а не эту маету, истому, когда нечего показать.

Вы сейчас сможете сделать минутную нарезку, чтобы показать, что наша сборная сделала в игре с испанцами? За весь матч – только отраженные Акинфеевым пенальти. Все! Остальное показывать нельзя. Нам повезло, что у испанцев разброд и шатание, что они друг с другом не разговаривают, что у них тренера нет. Наша команда не вышла бы на этот чемпионат, если бы надо было проходить отбор. Мы бы были там же, где сборные Болгарии и Кипра. Мы бы не сеялись в первой корзине, вместе с фаворитами. Люди не хотят признавать очевидных вещей! Если бы мы не были в первой корзине, то в группе, помимо Уругвая, с нами была бы условная Бельгия и никаких четвертьфиналов бы не было. У нас нет игры, Черчесов не понимает футбол, а копирует Хиддинка, который тоже не понимает футбол. Что я могу сделать?

– Пока сборной везет…

– Что это за везение такое? У меня одно расстройство, я смотреть не могу. 120 минут сидеть и плеваться – ну так же нельзя, правильно? А потом вдруг радоваться и говорить, какие мы красавцы. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское) //

Сборная России на чемпионате мира по футболу