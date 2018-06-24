Юрий Лоза: "А кто такой Хаит?"

Музыкант Юрий Лоза высказался о позиции актера Ростислава Хаита.

Ранее, перед стартом ЧМ-2018, Хаит в интервью "СЭ" высказался за увольнение главного тренера команды Станислава Черчесова, а после двух побед России в групповом турнире попросил прощения.

- А кто такой Хаит? - говорит Лоза. - Я играл в футбол, дошел до дубля "Кайрата", был капитаном команды "Артист", где долго играл. Мне не нравится полярность в оценках - сначала все плохо, а теперь все хорошо. Подождите, сборная еще ничего не выиграла, впереди матч плей-офф, после которого можно будет давать оценки. (Сергей ЕГОРОВ)

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