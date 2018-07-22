Юрий Красножан: "Дзюба был душой сборной России на ЧМ-2018"

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Красножан заявил, что душой сборной России на чемпионате мира-2018 был нападающий Артем Дзюба.

- У Артема есть достижения в карьере, - цитирует Красножана портал stolica-s. - А есть моменты, где снова должен подкреп­лять свою репутацию. К чемпионату мира он сделал все правильно, доказал свое право на место в сборной. Изначально не был включен в заявку. Играя за "Арсенал", изменил мнение о себе, хотя были серьезные проблемы в "Зените". По сравнению с предыдущими годами он по-настоящему заматерел. Артем был душой российской сборной на чемпионате.

Он также заявил, что некоторым игрокам национальной команды стоит попробовать свои силы в сильных европейских клубах.

- Не знаю насчет топ-клубов, но попробовать силы в серьезных европейских командах, безусловно, стоит. Хотелось бы увидеть наших игроков там. Хорваты такие же игроки, как наши, но играют в лучших клубах Испании, Германии, Италии. Мы не уступаем им ни в чем, поэтому нужно себя пробовать, - сказал Красножан.

Сборная России на чемпионате мира-2018 дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти). Победителем турнира стала национальная команда Франции.

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