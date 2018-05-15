Юрий Ковтун: "На чемпионате мира Игнашевич может выходить с первых минут"

Бывший защитник "Спартака" и сборной России Юрий Ковтун - о вызове в нашу национальную команду Сергея Игнашевича, который заменил травмированного Руслана Камболова.

- Приглашение Игнашевича – большой плюс, футболист с таким опытом точно не испортит картину, - считает Ковтун. - Если сам игрок дал согласие, значит, есть еще порох в пороховницах. Тем более, представители его поколения по-прежнему достойно выступают. Центр обороны – проблемная позиция, поэтому вариант с Сергеем напрашивался.

- Черчесов взял его как игрока стартового состава?

- Есть время подготовиться, так что в процессе станет понятно. Ясно, что решение будет приниматься непосредственно перед началом чемпионата мира, но уверен, что выход Сергея в старте ничего не испортит, даже наоборот. На мой взгляд, Игнашевич вполне способен выходить с первых минут.

- Хватит ли ему сил на ЧМ-2018 после тяжелого сезона в ЦСКА?

- Этот вопрос не только Сергея касается. А чемпионат России получился у армейцев успешным, и эмоции от последней встречи остались положительные. ЦСКА здорово завершил турнир РФПЛ и в еврокубках неплохо выглядел. Думаю, внутренние ощущения у Игнашевича положительные, и это пойдет на пользу в подготовке к чемпионату мира. (Константин КОЛМАКОВ)

Сборная России на чемпионате мира по футболу