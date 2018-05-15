Юрий Ковтун: "На чемпионате мира Игнашевич может выходить с первых минут"

Бывший защитник "Спартака" и сборной России Юрий Ковтун - о вызове в нашу национальную команду Сергея Игнашевича, который заменил травмированного Руслана Камболова.
- Приглашение Игнашевича – большой плюс, футболист с таким опытом точно не испортит картину, - считает Ковтун. - Если сам игрок дал согласие, значит, есть еще порох в пороховницах. Тем более, представители его поколения по-прежнему достойно выступают. Центр обороны – проблемная позиция, поэтому вариант с Сергеем напрашивался.
- Черчесов взял его как игрока стартового состава?
- Есть время подготовиться, так что в процессе станет понятно. Ясно, что решение будет приниматься непосредственно перед началом чемпионата мира, но уверен, что выход Сергея в старте ничего не испортит, даже наоборот. На мой взгляд, Игнашевич вполне способен выходить с первых минут.
- Хватит ли ему сил на ЧМ-2018 после тяжелого сезона в ЦСКА?
- Этот вопрос не только Сергея касается. А чемпионат России получился у армейцев успешным, и эмоции от последней встречи остались положительные. ЦСКА здорово завершил турнир РФПЛ и в еврокубках неплохо выглядел. Думаю, внутренние ощущения у Игнашевича положительные, и это пойдет на пользу в подготовке к чемпионату мира. (Константин КОЛМАКОВ)
Kasymus
Игнаш полюбэ лучше остальных типа защитников... Саламыч первый это сообразил
17:47
rumayak
Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://linkto.eu/mblog
17:38