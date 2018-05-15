17:30 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Юрий Ковтун: "На чемпионате мира Игнашевич может выходить с первых минут"

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Бывший защитник "Спартака" и сборной России Юрий Ковтун - о вызове в нашу национальную команду Сергея Игнашевича, который заменил травмированного Руслана Камболова.

- Приглашение Игнашевича – большой плюс, футболист с таким опытом точно не испортит картину, - считает Ковтун. - Если сам игрок дал согласие, значит, есть еще порох в пороховницах. Тем более, представители его поколения по-прежнему достойно выступают. Центр обороны – проблемная позиция, поэтому вариант с Сергеем напрашивался.

- Черчесов взял его как игрока стартового состава?

- Есть время подготовиться, так что в процессе станет понятно. Ясно, что решение будет приниматься непосредственно перед началом чемпионата мира, но уверен, что выход Сергея в старте ничего не испортит, даже наоборот. На мой взгляд, Игнашевич вполне способен выходить с первых минут.

- Хватит ли ему сил на ЧМ-2018 после тяжелого сезона в ЦСКА?

- Этот вопрос не только Сергея касается. А чемпионат России получился у армейцев успешным, и эмоции от последней встречи остались положительные. ЦСКА здорово завершил турнир РФПЛ и в еврокубках неплохо выглядел. Думаю, внутренние ощущения у Игнашевича положительные, и это пойдет на пользу в подготовке к чемпионату мира. (Константин КОЛМАКОВ)

Сборная России на чемпионате мира по футболу 

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Вызов Сергея Игнашевича в сборную перед ЧМ-2018 - это...
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Kasymus

Игнаш полюбэ лучше остальных типа защитников... Саламыч первый это сообразил

17:47

rumayak

Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://linkto.eu/mblog

17:38

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