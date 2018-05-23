Юрий Газинский: Задача "Краснодара" была – попасть в тройку

Полузащитник сборной России Юрий Газинский – о вызове в сборную России и сезоне за "быков".

(О травме Смолова) - В футболе всегда есть риск травм. Все ребята работают на максимуме, не жалея себя.

(О целях на сборе) - Понятно, что пока не назван окончательный список. Задача-минимум – попасть в 23.

(О сборе в Нойштифте) - Все организовано качественно. Атмосфера хорошая. Для нас созданы все условия, чтобы готовиться к чемпионату мира по футболу.

(О вызове в сборную) – Лукавить не буду, ждал этого вызова. Когда попал в список 28-ми, обрадовался. Теперь надо пробиться в окончательный состав.

(О сезоне "Краснодара") - Лично для меня сезон получился скомканным. Первую половину провел не совсем удачно. Вторую – гораздо лучше, хотя пропустил сборы из-за травмы. Так что оценка - удовлетворительно. Что касается клуба, то задача была – попасть в тройку. Но довольствуемся тем, что получилось пробиться в групповой этап Лиги Европы.

(о смене Шалимова на Мусаева в "Краснодаре") Результаты говорят сами за себя. Мы уступили только ЦСКА на выезде да сыграли вничью с Казанью.(Дмитрий СИМОНОВ)

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