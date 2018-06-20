Юрий Газинский: "В том, что удалось сдержать Салаха, заслуга всей команды"

Полузащитник сборной России Юрий Газинский выразил надежду, что сумел доказать Станиславу Черчесову свою полезность в команде. Напомним, вчера россияне обыграли Египет (3:1) и практически гарантировали себе выход в плей-офф.

- Как вы справляетесь с физической усталостью?

- Понятно, что мы проделали большой объем работы и впереди еще есть пять дней. Сейчас стоит задача хорошо восстановиться. Есть ряд процедур, которые мы сделаем.

- Вчера Салах сумел забить только с пенальти. Вам удалось его остановить. Есть ли рецепт, как остановить Суареса?

- У нас будет теория, и мы разберем Уругвай и как против него играть. Что касается Салаха, все его прекрасно знают и то, что его сдержали - успех всей команды.

- Сейчас больше желания поберечь силы к плей-офф или показать все, на что способны, в матче с Уругваем?

- Чемпионат мира проходит в России, поэтому мы не думаем о ничьей. Постараемся сыграть на максимуме и на победу.

- Что тренер Мирослав Ромащенко объяснял вам на разминке?

- Это была подсказака. Мы говорили, как надо действовать в том или ином моменте.

- Могли ли вы представить перед этим сбором, что станете основным игроком сборной, ведь еще недавно такого статуса у вас не было?

- Я не был уверен на сто процентов, но я ставлю перед собой максимальные задачи. Если ты приезжаешь в сборную, то надо стараться доказать тренерскому штабу, что будешь полезен.

- Доказали?

- Впереди еще есть матч, а за первые две игры, надеюсь, доказал. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)