Юрий Газинский: "У испанцев в матче с нами больше всего понравился Иско"

Полузащитник сборной России Юрий Газинский не испытывает досаду из-за того, что не удалось сыграть в матче 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией. Встречу в серии послематчевых пенальти выиграли россияне.

– После двух ярких побед на групповом этапе бразильские журналисты удивлялись, какая из двух команд – сборная Бразилии. То есть, вы играли технично. В матче с испанцами показали, что умеете играть плотно в обороне. Чем еще будете удивлять?

– Стараемся отталкиваться от своего футбола. У испанцев есть все качества. Они играют за счет контроля мяча, а мы стараемся демонстрировать тот футбол, который можем, что и покажем в матче с Хорватией.

– Есть небольшая досада от того, что не удалось сыграть в таком матче, против таких звезд, как Иньеста, Иско, Бускетс?

– Свои личные амбиции надо оставить позади. Для нас важнее командный успех. Если мы добились результата, значит, тренерский штаб принял правильное решение. Нет ничего страшного, что я не играл.

– Кто из испанцев произвел большее впечатление?

– У них каждый футболист – лидер своей команды. Мне больше всего понравился Иско. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)

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