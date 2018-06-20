Юрий Газинский: "Понимаем, что Уругвай на порядок сильнее"

Полузащитник сборной России Юрий Газинский признался, что хотел бы занять первое место в группе А. Сегодня Россия обыграла Египет в матче группового этапа чемпионата мира со счетом 3:1.

- Первое место в группе принципиально?

- Всегда хочется большего. Понятно, что соперник (Уругвай. - Прим. "СЭ") будет на порядок сильнее, чем эти две команды.

- Самедов сказал, что команда прибавила физически после матча с Саудовской Аравией?

- У нас были хорошие сборы, неплохо подготовились.

- Как будете настраиваться на матч с Уругваем?

- Восстановимся, разберем игру и будем готовиться.

- Вы знаете, что сборная 32 года в плей-офф не выходила, а сейчас большие шансы?

- Конечно, это радует.

- Сборная впервые столкнулась с системой ВАР, как сами относитесь к ней?

- Положительно. Это правильно, когда операторы подсказывают, сколько моментов на ЧМ уже было. (Игорь НОВИКОВ)

Сборная России выступает в группе А. Она одержала две победы и практически гарантировала выход в плей-офф чемпионата мира. Россия проведет последнюю встречу группового этапа против Уругвая (25 июня, Самара).