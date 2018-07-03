Юрий Газинский: "Перед серией пенальти сказал, что Акинфеев отобьет два"

Полузащитник сборной России Юрий Газинский после тренировки в Новогорске отметил, что нужно забыть победу над Испанией и готовиться к Хорватии.

- Две ночи вы уже провели после триумфальной победы. Какие эмоции сейчас?



- Настроение хорошее. Эмоции остыли. Нужно постараться забить эту игру, потому что впереди сложнейший матч. Готовимся к хорватам.



- Что это за эмоции, когда ваш партнер идет бить пенальти в ворота сборной Испании в 1/8 финала чемпионата мира?



- Конечно, это нервозно. Тем более в такой ответственный момент. Мы все верили в ребят. Еще перед серией пенальти, Дзюба не даст соврать, я сказал, что Игорь (Акинфеев. - Прим. "СЭ") отобьет два одиннадцатиметровых. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)



Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

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