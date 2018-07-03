Юрий Газинский: "Мы доказали, что в нас можно верить"

Полузащитник сборной России Юрий Газинский после тренировки в Новогорске отметил, что наша команда сделает все, чтобы пройти дальше. В 1/4 финала ЧМ-2018 россияне сыграют со сборной Хорватии.

- После матча с испанцами появилась уверенность, что пройдете еще дальше?

- Ни для кого не секрет, что каждая победа придает уверенности, тем более над испанцами. Страна в нас верила. Конечно, у многих были сомнения перед игрой с таким соперником, но мы доказали, что в нас можно верить. Мы сделаем все возможное, чтобы пройти дальше.

- Какие сильные стороны у сборной Хорватии?

- Мы еще будем разбирать эту команду, находить их слабые стороны. У нее много хороших футболистов, и их не надо представлять.

- Вы знаете о народных гуляниях, которые были у нас в стране? Может, смотрели видео, читали отзывы.

- Когда ехали с матча, видели, как народ ликует. Для нас это очень приятно. Надеюсь, что мы совершили для страны небольшое чудо. Это придает дополнительные эмоции. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)