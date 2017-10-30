Юрий Газинский: "Буду стремиться своей игрой доказать, что нужен сборной России"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский в интервью клубной пресс-службе отметил, что мечтает сыграть на чемпионате мира-2018 в России. Хавбек также добавил, что постарается доказать своей игрой, что нужен сборной России.

– На Кубке Конфедераций вы были в составе сборной России, однако шанса сыграть так и не получили. Сейчас вы – "железный" игрок стартового состава команды, которая весь первый круг идет в группе лидеров, но в сборную Станислав Черчесов тебя не вызывает. Как думаете, с чем это связано?

– Мне тяжело судить, мы об этом с ним не разговаривали. Видимо, у тренера другие предпочтения на этой позиции. Возможно, это зависит от схемы игры. Сборная играет в три центральных защитника, а "Краснодар" – в два, и при этих схемах функции опорных полузащитников разнятся. Может быть, на выбор Черчесова влияет и тот факт, что наша команда вылетела из Лиги Европы, а те ребята, которых он сейчас вызывает в сборную, выступают в клубах, которые играют в еврокубках и имеют регулярную практику в международных встречах. В любом случае, это видение и решение тренера, человека, который отвечает за результат, и его нужно принимать и уважать.

– Мечту сыграть на чемпионате мира-2018 не оставили?

– (Улыбается) Конечно, нет! Сыграть на Чемпионате Мира, да еще и на домашнем – мечта номер один и, наверное, не только у меня, но и у всех российских футболистов. Время еще есть, буду стремиться своей игрой доказать, что нужен национальной команде.