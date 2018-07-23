Юрий Гаврилов: "Сборная России не произвела на меня никакого впечатления"

Бывший нападающий "Спартака" и сборной СССР Юрий Гаврилов - о выступлении сборной России на ЧМ-2018.

- На меня наша сборная на чемпионате мира не произвела никакого впечатления, - цитирует эксперта Rusfootball.info. - Группа у нас слабая была. Очень слабая. Саудовская Аравия вообще не является футбольной страной. Египет? Наши за год просто испугались одного Салаха. Для меня это вообще нонсенс. Да, футболист он хороший, но играл в "Ливерпуле" совсем с другими партнерами, чем в сборной. Для меня это чемпионат мира вообще оказался слабым. Я имею в виду игровую составляющую. Сборная Германии, например, и другие фавориты просто провалили турнир. Объясняю почему: на одном игроке, на одной звезде вылезти невозможно. Я думаю, что в свое время один Пеле не вытащил бы чемпионат мира: у бразильцев тогда была сумасшедшая команда по составу. Месси и Роналду тоже в одиночку не могли на себе вытащить – здесь нужна была командная игра, а также люди, сохранившие силы. А здесь получилось так, что все ведущие игроки на чемпионат мира приехали выжатые, как лимон. Ну, а у нас опять же слабая подгруппа была. Исключение – Уругвай с ведущими игроками Суаресом и Кавани, а остальные ребята там - "рабочие лошадки". Это повезло нам, что чемпионат проходил у нас, и, как хозяева, мы избежали отбора к турниру. Если бы был отборочный цикл для нас, не исключаю, что и вообще не попали бы на чемпионат мира. Да, результата на чемпионате мы добились. Сейчас, конечно же, у народа за счет результата эйфория. В четвертьфинал, они могли пройти дальше, если бы обыграли по пенальти хорватов. Но на меня, как на футболиста, наша сборная не произвела впечатления. Мне больше запомнились игры сборной Перу, Марокко... Матч между командами Бельгии и Японии, когда бельгийцы вытащили игру – это запоминающийся матч. А у нас особо ничего в плане игры не запомнилось, потому что игры в принципе нет.

На ЧМ-2018 сборная России пробилась в 1/4 финала, где уступила сборной Хорватии (2:2, по пенальти – 3:4).