Юрий Борзаковский: "Россия может дать бой и Испании, и Португалии"

Главный тренер национальной команды по легкой атлетике Юрий Борзаковский пожелал успеха сборной России на чемпионате мира по футболу.

– Болеем всей душой и сердцем за российскую команду, которая на старте чемпионата мира приятно удивила, – сказал в интервью Team Russia Борзаковский. – Дай бог, чтобы и дальше у нее все протекало в таком же русле. Удачи игрокам и тренерам! Радует, что и в целом турнир проходит на высокой ноте. Все в восторге – и спортсмены, и болельщики.

Сумасшедший матч выдали против Аргентины хорваты. Высший класс! Болею за мадридский "Реал" и особенно слежу за его игроками. Был восхищен голом Луки Модрича: на движении убрал соперника, в другую сторону ушел, за счет скорости шага опередил защитника и пробил.

Португальцы очень хорошо выглядят. Они, кстати, недалеко от меня в Кратово разместились. Приятно, что Криштиану Роналду совсем рядом.

– Не было желания посетить тренировку с его участием?

– Желание есть, но пока нет возможности. Может быть, на следующей неделе получится. Сейчас я в Кисловодске. Приехал контролировать строительство легкоатлетического манежа. Стадион у нас там уже есть.

– С каким соперником, на ваш взгляд, России лучше встретиться в 1/8 финала?

– Если наша команда продолжит в том же духе, в каком начала турнир, то даст бой как Португалии, так и Испании. Но с испанцами, полагаю, будет тяжелее. У них более полноценная командная игра, хотя есть и лидеры, как Диегу Коста. У португальцев же основной акцент делается на Криштиану Роналду.