Юрий Белоус: "Выставку "Футбол Маркет" откроет Черчесов, обсуждается приезд Чеферина и Фигу"

Президент группы компаний "Футбол Маркет" Юрий Белоус рассказал, что футбольную выставку в Москве откроет главный тренер сборной России Станислав Черчесов и президент ассоциации футбола Аргентины Луис Сегура. По его словам, также обсуждается приезд президента УЕФА Александера Чеферина и экс-полузащитника сборной Португалии Луиша Фигу.

– Свое участие в открытии выставки "Футбол Маркет" подтвердили Станислав Черчесов и президент ассоциации футбола Аргентины Луис Сегура. Также обсуждаем возможной приезд Чеферина и Фигу, – сказал Белоус. – Впервые на нашей выставке пройдет ворк-шоп, который будет называться "Трансфермаркет". Приедут селекционеры и агенты с разных уголков планеты. Это позволит нашим клубам найти прямой контакт с футболистами со всего мира. Ожидается очень много аргентинцев и бразильцев. Сейчас мы находимся в тесном контакте с компанией Жорже Мендеша, который представляет дела Криштиану Роналду и Жозе Моуринью.

Выставка "Футбол Маркет" пройдет в Москве в Экспоцентре с 30 ноября по 2 декабря. На ней будет обсуждаться подготовка России к чемпионату мира 2018 года, маркетинг и менеджмент футбольных клубов и многое другое. (Павел ГУРЕВИЧ)